по каким признакам можно отличить корень от корневища
Биология
по каким признакам можно отличить корень от корневища
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кореневище зовні схоже на корінь, але відрізняється від нього наявністю рудиментарних листків (у вигляді лусок буруватого кольору), рубців від опалих листків (інколи сухі листки лишаються на ньому), бічних і верхівкових бруньок, додаткових коренів і відсутністю кореневого чохлика.
Гость:
у корня нет чешуевидных листьев,рубцов от опавших листьев,почек и придаточных корней,отсутствует корневой чехлик
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