по каким признакам можно отличить корень от корневища

Кореневище зовні схоже на корінь, але відрізняється від нього наявністю рудиментарних листків (у вигляді лусок буруватого кольору), рубців від опалих листків (інколи сухі листки лишаються на ньому), бічних і верхівкових бруньок, додаткових коренів і відсутністю кореневого чохлика.

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у корня нет чешуевидных листьев,рубцов от опавших листьев,почек и придаточных корней,отсутствует корневой чехлик