по каким признакам можно отличить корень от корневища

Биология
по каким признакам можно отличить корень от корневища
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кореневище зовні схоже на корінь, але відрізняється від нього наявністю рудиментарних листків (у вигляді лусок буруватого кольору), рубців від опалих листків (інколи сухі листки лишаються на ньому), бічних і верхівкових бруньок, додаткових коренів і відсутністю кореневого чохлика.
Гость:
у корня нет чешуевидных листьев,рубцов от опавших листьев,почек и придаточных корней,отсутствует корневой чехлик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристический поезд движется со скоростью 70 км в час. До первой остановки поезд ехал 3 часа, а до второй остановки - ещё 2 часа. На каком расстоян...
Ответить
Химия
Объясните нупке:3   Из 28г оксида кальция получили 76 г нитрата кальция. Вычислите массовую долю выхода соли.    Ответ даже скажу: 92,7% 
Ответить
Алгебра
известна длина экватора планеты.обьяснитекак вычеслить диаметр планеты
Ответить
Русский язык
Образуй от данных имен существительных другие существительные-с уменьшительно-ласкательным значением. Шаг,шаги
Ответить
Математика
периметр прямоугольника равен 16 см.какими могут быть длины его сторон,выраженные в сантиметрах
Ответить