Объясните нупке:3   Из 28г оксида кальция получили 76 г нитрата кальция. Вычислите массовую долю выхода соли.    Ответ даже скажу: 92,7% 

Гость: Гость:

1)Допустим мы не знаем сколько у нас там вышло нитрата кальция.Точнее мы знаем практически сколько должно было выйти,но опыт не проходит без погрешностей,где-то каплю раствора пролили,где-то ещё что-то.И в итоге у нас получается совсем другая масса.Не та которая должна была выйти по условию.Вот эти 92,7% и есть то что у нас вышло от 100% которые должны были выйти по теории,т.е. 7,3 % у нас погрешности. Поэтому мы начинаем считать,пока не обращая внимания на нашу практическую масса.Выясним сколько должно было получиться.Пишем уравнение реакции: 28 г хг 2CaO+4NO2+O2===>2Ca(NO3)2 M=56г/моль 164г/моль m= 112г 328 г Пропорция: 28/112=x/328 Выводим: x=28*328/112=82 г. Это и есть масса которая должна была выйти,т.е. масса теоритическая. 2)Далее решаем просто,по формуле: w(выхода)=m(практическая)*100%/m(теоритическая) w-греческая буква омега Подставляем наши данные: w=76 г*100%/82г =92,7 % (примерно) Ответ:92,7%.