периметр прямоугольника равен 16 см.какими могут быть длины его сторон,выраженные в сантиметрах
Математика
периметр прямоугольника равен 16 см.какими могут быть длины его сторон,выраженные в сантиметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма двух сторон равна 8см Стороны могут быть 1см и 7см,2см и 6см,3см и 5 см,4см и 4 см
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