На двух участках посадили 8 мешков картошки. С одного собрали 45 мешков картошки, а с другого на 18 мешков меньше.Во сколько раз больше собрали картошки чем посадили?
Математика
На двух участках посадили 8 мешков картошки. С одного собрали 45 мешков картошки, а с другого на 18 мешков меньше.Во сколько раз больше собрали картошки чем посадили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45-18=27 мешков картофеля собрали со второго участка 2) 45+27=72 мешка картофеля собрали с двух участков 3) 72:8=9 во столько раз собрали больше, чем посадили Ответ: в 9 раз собрали картофеля больше, чем посадили
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