На двух участках посадили 8 мешков картошки. С одного собрали 45 мешков картошки, а с другого на 18 мешков меньше.Во сколько раз больше собрали картошки чем посадили?

Математика

На двух участках посадили 8 мешков картошки. С одного собрали 45 мешков картошки, а с другого на 18 мешков меньше.Во сколько раз больше собрали картошки чем посадили?

Автор: Гость