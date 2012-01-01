женщина с толстыми губами выходит за мужчину с тонкими губами,отец которого был с толстыми губами.Какова вероятность рождения детей с тонкими и толстыми губами,если ген,обусловливающий тонкие губы рецессивен по отношению к гену...
Биология
женщина с толстыми губами выходит за мужчину с тонкими губами,отец которого был с толстыми губами.Какова вероятность рождения детей с тонкими и толстыми губами,если ген,обусловливающий тонкие губы рецессивен по отношению к гену толстых губ
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Дано: А-толстые губы а-тонкие губы Найти: вероятность Решение: АА*аа гибриды: Аа Ответ: 100% С толстыми губами
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