В чем было значение обороны Брестской крепости
Обществознание
В чем было значение обороны Брестской крепости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проявление патриотизма,чести и доблести за родину.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите решить задачу нужна краткая запись и решение: Золотая шапка за некоторое время исполняет 15 желаний,расходуя на исполнение каждого желания...
Русский язык
Определите, какие звуки ПРОИЗНОСЯТСЯ на месте выделенных букв: жЕлать, шЕптать, жАлеть, ржАной, лошАдей, сожАлеть, жЕних, зашЕптал, танцЕвать, шЕрс...