Определите, какие звуки ПРОИЗНОСЯТСЯ на месте выделенных букв: жЕлать, шЕптать, жАлеть, ржАной, лошАдей, сожАлеть, жЕних, зашЕптал, танцЕвать, шЕрстяной, фонЕтический.
Русский язык
Определите, какие звуки ПРОИЗНОСЯТСЯ на месте выделенных букв: жЕлать, шЕптать, жАлеть, ржАной, лошАдей, сожАлеть, жЕних, зашЕптал, танцЕвать, шЕрстяной, фонЕтический.
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э, э, а, -, а, е, э, э, э, э, -
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