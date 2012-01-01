надо написать заявление с просьюой зачислить меня на первый курс такого-то факультета такого-то ВУЗа:)
Русский язык
надо написать заявление с просьюой зачислить меня на первый курс такого-то факультета такого-то ВУЗа:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заявление Прошу принять меня на первый курс очной формы обучения факультета иностранного языка на бюджетной основе с 1 сентября 2012 года. О себе сообщаю: Дата, место рождения: [число, месяц, год] Паспорт: серия [серия] № [номер], выдан [кем, когда ] Гражданство: [указать] Семейное положение: [указать] Изучаемый иностранный язык - [указать] Контактный телефон [телефон] Состав семьи: мать - [ф.и.о., дата и место рождения], отец - [ф.и.о., дата и место рождения] Дата подпись
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 2 пунктов , расстояние между которыми 7 км 500 м , одновременно в одном направление вышел пешеход со скоростью 6 км в час и выехал автобус . ...
Физика
При формировании железнодорожного состава три сцепленных вагона,движущихся со скоростью 0,4 м/с сталкиваются с неподвижным вагоном,после чего все в...
Українська література
Приведите примеры того, как специализация районов и стран в межрайонном и международном географическом разделении труда зависит от особенностей их ...
Русский язык
Укажите, в каких словах произносится буквенное сочетание ЧН: сердечный, кирпичный, пустячный, скучный, гречневый, конечно, нарочно, яичница, скворе...