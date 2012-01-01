надо написать заявление с просьюой зачислить меня на первый курс такого-то факультета такого-то ВУЗа:)

Гость: Гость:

Заявление Прошу принять меня на первый курс очной формы обучения факультета иностранного языка на бюджетной основе с 1 сентября 2012 года. О себе сообщаю: Дата, место рождения: [число, месяц, год] Паспорт: серия [серия] № [номер], выдан [кем, когда ] Гражданство: [указать] Семейное положение: [указать] Изучаемый иностранный язык - [указать] Контактный телефон [телефон] Состав семьи: мать - [ф.и.о., дата и место рождения], отец - [ф.и.о., дата и место рождения] Дата подпись