Из 2 пунктов , расстояние между которыми 7 км 500 м , одновременно в одном направление вышел пешеход со скоростью 6 км в час и выехал автобус . Определите скорость автобуса . если он догнал пешехода через 15 мин ?

Математика

Из 2 пунктов , расстояние между которыми 7 км 500 м , одновременно в одном направление вышел пешеход со скоростью 6 км в час и выехал автобус . Определите скорость автобуса . если он догнал пешехода через 15 мин ?

Автор: Гость