Из 2 пунктов , расстояние между которыми 7 км 500 м , одновременно в одном направление вышел пешеход со скоростью 6 км в час и выехал автобус . Определите скорость автобуса . если он догнал пешехода через 15 мин ?
Математика
Из 2 пунктов , расстояние между которыми 7 км 500 м , одновременно в одном направление вышел пешеход со скоростью 6 км в час и выехал автобус . Определите скорость автобуса . если он догнал пешехода через 15 мин ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если автобус догнал пешехода через 15 мин(а 15мин=1/4часа),то пешеход успел пройти 6:4=1,5(км)=1км500м-прошел пеш за 15 мин значит расстояние ,которое проехал автобус за 15 минили 1/4часа 7км500м+1км500м=9км 9*4=36(км ч)-скорость автобуса получается так
Гость:
1)6:4=1,5(км)-1км500м-прошел пешеход за 15 мин 2)9*4=36(км ч)-скорость автобуса
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