  приведите примеры общечеловеческих, расовых, классовых, групповых норм

Гость: Гость:

общечеловеческие - к примеру, 10 заповедей - не кради, не убивай и т.д. расовые - грубый стиль общения (точно не знаю что придумать) классовые - эксплуатация человека человеком групповые - нормы, которые установлены у группе, можешь привести любой пример например, когда мы играем в карты, первый кон не переводится