отметьте пары этимологически родственных слов: графин-графиня кувшин-кувшинка чайник-чайка банка-банк
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отметьте пары этимологически родственных слов: графин-графиня кувшин-кувшинка чайник-чайка банка-банк
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Этимологически родственные слова:кувшин-кувшинка(оба произошли от слова кувшин),банка-банк(оба произошли от нем.Bank )
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