«В 1 КАНИСТРЕ БЫЛО В 5 РАЗ БОЛЬШЕ БЕНЗИНА,ЧЕМ ВО 2.ВЕСЬ БЕНЗИН ИЗ ЭТИХ КАНИСТР ВЫЛИЛИ В ПУСТОЙ БЕНЗОБАК МАШИНЫ.ЕСЛИ В ЭТОТ БАК ДОЛИТЬ ЕЩЁ 7 ЛИТРОВ БЕНЗИНА,ТО ОН ОКАЖЕТСЯ ПОЛНЫМ.СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЕНЗИНА БЫЛО В КАЖДОЙ КАНИСТРЕ,ЕСЛИ...
Математика
«В 1 КАНИСТРЕ БЫЛО В 5 РАЗ БОЛЬШЕ БЕНЗИНА,ЧЕМ ВО 2.ВЕСЬ БЕНЗИН ИЗ ЭТИХ КАНИСТР ВЫЛИЛИ В ПУСТОЙ БЕНЗОБАК МАШИНЫ.ЕСЛИ В ЭТОТ БАК ДОЛИТЬ ЕЩЁ 7 ЛИТРОВ БЕНЗИНА,ТО ОН ОКАЖЕТСЯ ПОЛНЫМ.СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЕНЗИНА БЫЛО В КАЖДОЙ КАНИСТРЕ,ЕСЛИ ЁМКОСТЬ БЕНЗОБАКА 55ЛИТРОВ.(РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ)»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)55-7=48л-было в двух канистрах. 2)х+5х=48, 6х=48, х=48:6, х=8л-было во второй канистре. 3)8*5=40л-было в первой канистре.
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