«В 1 КАНИСТРЕ БЫЛО В 5 РАЗ БОЛЬШЕ БЕНЗИНА,ЧЕМ ВО 2.ВЕСЬ БЕНЗИН ИЗ ЭТИХ КАНИСТР ВЫЛИЛИ В ПУСТОЙ БЕНЗОБАК МАШИНЫ.ЕСЛИ В ЭТОТ БАК ДОЛИТЬ ЕЩЁ 7 ЛИТРОВ БЕНЗИНА,ТО ОН ОКАЖЕТСЯ ПОЛНЫМ.СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЕНЗИНА БЫЛО В КАЖДОЙ КАНИСТРЕ,ЕСЛИ...

Математика

«В 1 КАНИСТРЕ БЫЛО В 5 РАЗ БОЛЬШЕ БЕНЗИНА,ЧЕМ ВО 2.ВЕСЬ БЕНЗИН ИЗ ЭТИХ КАНИСТР ВЫЛИЛИ В ПУСТОЙ БЕНЗОБАК МАШИНЫ.ЕСЛИ В ЭТОТ БАК ДОЛИТЬ ЕЩЁ 7 ЛИТРОВ БЕНЗИНА,ТО ОН ОКАЖЕТСЯ ПОЛНЫМ.СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЕНЗИНА БЫЛО В КАЖДОЙ КАНИСТРЕ,ЕСЛИ ЁМКОСТЬ БЕНЗОБАКА 55ЛИТРОВ.(РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ)»

Автор: Гость