Водолаз определил,что угол преломления луча в воде равен 32 градусов. Определите , под каким углом к поверхности годы падают лучи света.

Физика

Водолаз определил,что угол преломления луча в воде равен 32 градусов. Определите , под каким углом к поверхности годы падают лучи света.

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