Водолаз определил,что угол преломления луча в воде равен 32 градусов. Определите , под каким углом к поверхности годы падают лучи света.

Физика
Водолаз определил,что угол преломления луча в воде равен 32 градусов. Определите , под каким углом к поверхности годы падают лучи света.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
используя закон преломления света [latex] \frac{sin \alpha }{sin \beta } =n[/latex] [latex]sin \alpha =n*sin \beta [/latex] [latex]sin \alpha =1.33*0,5299=0,7048[/latex] [latex] \alpha =44,8[/latex] почти 50 градусов угол преломления угол от горизонта [latex]90-50=40[/latex]  Ответ
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