Помогите разобрать слова ЕЛЬЮ и ВЕТЕР звукобуквенный разбор
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Помогите разобрать слова ЕЛЬЮ и ВЕТЕР звукобуквенный разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
елью [й'эл'й'у] - 2 слога е [й'] - согласный, звонкий, мягкий [э] - гласный, ударный л [л'] - согласный, звонкий, мягкий ь [-] ю [й'] - согласный, звонкий, мягкий [у] - гласный, безударный 4 буквы, 5 звуков ветер [в'эт'ир] - 2 cлога в [в'] - согласный, звонкий, мягкий е [э] - гласный, ударный т [т'] - согласный, глухой, мягкий е [и] - гласный, безударный р [р] - согласный, звонкий, твёрдый 5 букв, 5 звуков
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