нарисуй квадрат с периметром16 см.Дополни его до прямоугольника с периметром 20 см.найди стороны прямоугольника.

Математика
нарисуй квадрат с периметром16 см.Дополни его до прямоугольника с периметром 20 см.найди стороны прямоугольника.
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