нарисуй квадрат с периметром16 см.Дополни его до прямоугольника с периметром 20 см.найди стороны прямоугольника.

Математика

нарисуй квадрат с периметром16 см.Дополни его до прямоугольника с периметром 20 см.найди стороны прямоугольника.

Автор: Гость