нарисуй квадрат с периметром16 см.Дополни его до прямоугольника с периметром 20 см.найди стороны прямоугольника.
Математика
нарисуй квадрат с периметром16 см.Дополни его до прямоугольника с периметром 20 см.найди стороны прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Физика
С какой силой действует дыхательная смесь на обзорное окно космической станции?Площа окна 400 см²,давление смеси внутри станции равно 80 кПа.Дайте ...
Химия
Из 500 г 70% раствора сульфата натрия при охлаждении выпало 50 г соли.Определить массовую долю соли в полученном растворе.
Химия
Слили два раствора гидроксида натрия:300 г 20 % раствора и 200 г 30% раствора.Определить массовую долю щёлочи в полученном растворе.