Из 500 г 70% раствора сульфата натрия при охлаждении выпало 50 г соли.Определить массовую долю соли в полученном растворе.

Химия
Из 500 г 70% раствора сульфата натрия при охлаждении выпало 50 г соли.Определить массовую долю соли в полученном растворе.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(р-ра)=500 г w(р-ра)=70% Решение: w(в-ва) = m(в-ва)/m(р-ра) * 100% m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% m1(в-ва)= 500г*70%/100%=350г m2(р-ра)=500г-50г=450г m2(в-ва)=350-50=300г w=300/450*100%=78% Ответ: 78%
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