Из 500 г 70% раствора сульфата натрия при охлаждении выпало 50 г соли.Определить массовую долю соли в полученном растворе.

Химия

Из 500 г 70% раствора сульфата натрия при охлаждении выпало 50 г соли.Определить массовую долю соли в полученном растворе.

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