одна из сторон прямоугольника на 14 см больше другой. Найдите стороны прямоугольника, если его диагональ равна 26 см.

Алгебра
одна из сторон прямоугольника на 14 см больше другой. Найдите стороны прямоугольника, если его диагональ равна 26 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень [a^2+b^2]=c Теорема Пифагора.   Следовательно Пусть X одна сторона, тогда X-14 другая X^2+(X+14)^2=26^2 X^2+X^2+28X+196=676 2X^2+28X-480=0 Dis=784+4*480*2=4624 X1=-28+68/4=10 X2=-28-68/4=-24   Сторона не может быть отрицательной, следовательно X=10 10+14=24 - 2 сторона Ответ: стороны равны 10 и 24 см
Гость:
пусть одна сторона прямоугольника-х, тогда вторая- х+14, а сумма их квадратов равна квадрату диагонали(за теоремой Пифагора).Составим уравнени6: х(в квадрате)+   (х+14)(в квадрате)=26(в квадрате)    х(в квадрате)+   х(в квадрате) +28х+196=676  2х(в квадрате)+28х-480=0 D=28*28-4ac D=784+3840=4624 x1=(-в-(корень из   D)):2а=(-28-68):2=-96:4=-24-сторона не может быть отрицательным числом х2=(-в+(корень из   D)):2а=(-28+68)=40см:4=10см-первая сторона х+14=10+14=24см-вторая сторона   
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