одна из сторон прямоугольника на 14 см больше другой. Найдите стороны прямоугольника, если его диагональ равна 26 см.

Корень [a^2+b^2]=c Теорема Пифагора. Следовательно Пусть X одна сторона, тогда X-14 другая X^2+(X+14)^2=26^2 X^2+X^2+28X+196=676 2X^2+28X-480=0 Dis=784+4*480*2=4624 X1=-28+68/4=10 X2=-28-68/4=-24 Сторона не может быть отрицательной, следовательно X=10 10+14=24 - 2 сторона Ответ: стороны равны 10 и 24 см

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пусть одна сторона прямоугольника-х, тогда вторая- х+14, а сумма их квадратов равна квадрату диагонали(за теоремой Пифагора).Составим уравнени6: х(в квадрате)+ (х+14)(в квадрате)=26(в квадрате) х(в квадрате)+ х(в квадрате) +28х+196=676 2х(в квадрате)+28х-480=0 D=28*28-4ac D=784+3840=4624 x1=(-в-(корень из D)):2а=(-28-68):2=-96:4=-24-сторона не может быть отрицательным числом х2=(-в+(корень из D)):2а=(-28+68)=40см:4=10см-первая сторона х+14=10+14=24см-вторая сторона