Чему равна градусная мера угла 720 °
Алгебра
Чему равна градусная мера угла 720 °
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
720=п/180*720рад 720=0,25п
Гость:
градусная мера угла 720 ° = 2Пи
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