Чему равна градусная мера угла 720 °

Алгебра
Чему равна градусная мера угла 720 °
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
720=п/180*720рад 720=0,25п  
Гость:
градусная мера угла 720 ° = 2Пи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
напишите формулы строения альдегидов окислением которых можно получить пропановую и масляную кислоты. Запишите соответствующие уравнения реакций
Ответить
Математика
Витя нарезал четырёхугольники, 1/3 из них прямоугольники, 1/8 из них квадраты. вопрос ск-ко четырехугольников нрезал Витя?
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций получения из простых веществ сульфидов, отвечающих высшим степеням окисления элементов 3-го периода.
Ответить
Химия
в результате следущих превращений: СН4-Х1натрий ОН-Х2-СuO-Х3аргентум2О-Х4С3Н7ОН-Х5..
Ответить
Математика
В олимпиаде по математике участвовало 86 челвек. Мальчиков было на 12 больше, чем девочек. Сколько мальчиков участвовало в олимпиаде
Ответить