В олимпиаде по математике участвовало 86 челвек. Мальчиков было на 12 больше, чем девочек. Сколько мальчиков участвовало в олимпиаде
Математика
В олимпиаде по математике участвовало 86 челвек. Мальчиков было на 12 больше, чем девочек. Сколько мальчиков участвовало в олимпиаде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+х+12=86, 2х=86-12, 2х=74, х=74:2, х=37-было девочек. 2)37+12=49-было мальчиков.
Гость:
1) 86- 12=74 (ч.) - девочек и мальчиков поровну 2) 74/2=37 (ч.) -девочек 3) 37 + 12=49 (ч.) мальчиков проверяем 37+49=86 человек Ответ: 49 мальчиков
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