В олимпиаде по математике участвовало 86 челвек. Мальчиков было на 12 больше, чем девочек. Сколько мальчиков участвовало в олимпиаде

Математика

В олимпиаде по математике участвовало 86 челвек. Мальчиков было на 12 больше, чем девочек. Сколько мальчиков участвовало в олимпиаде

Автор: Гость