какой параметр характеризует свойства дисков?
Экономика
какой параметр характеризует свойства дисков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интерфейс, ёмкость, Физический размер, Время произвольного доступа, Скорость вращения шпинделя, Надежность, Количество операций ввода-вывода в секунду, Потребление энергии, Сопротивляемость ударам, Скорость передачи данных, Объем буфера. (жирным шрифтом для всех, обычным для жестких, флеш и тд.)
Гость:
Самым главным считается объем
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