на сколько частей можно разделить рассказ после бала
Литература
на сколько частей можно разделить рассказ после бала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ "После бала" можно разделить на 2 части. в первой просходят действия на самом балу, а во второй разворачивается сюжет после бала.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
а)из 24кг муки получается 32кг хлеба.сколько кг хлеба п олучится 192кг муки? б)на 32кг.хлеба идет 24кг муки.сколько кг муки потребуется для получе...
Русский язык
Химия
расчитайте количество всех веществ участвующих в реакции 4P+5O2=2P2 O5 если прореагировало 310г фосфора