на сколько частей можно разделить рассказ после бала

Литература
на сколько частей можно разделить рассказ после бала
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ "После бала" можно разделить на 2 части. в первой просходят действия на самом балу, а во второй разворачивается сюжет после бала.
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