Брат на 5 лет старше сестры,а сумма их возрастов 23 года.Сколько лет сестре?
Математика
Брат на 5 лет старше сестры,а сумма их возрастов 23 года.Сколько лет сестре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть сестре x лет, тогда брату x+5 а вместе им 23 . Получаем уравнение: x+x+5=23 2x=23-5 2x=18 x=9 лет сестре, тогда брату 9+5=14 лет Ответ сестре 9 лет
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