Из 390 г. бензола в две стадии было получено 410 г. фенола. определить массовую долю выхода продукта реакции от теоритически возможного.

Химия

Из 390 г. бензола в две стадии было получено 410 г. фенола. определить массовую долю выхода продукта реакции от теоритически возможного.

Автор: Гость