Из 390 г. бензола в две стадии было получено 410 г. фенола. определить массовую долю выхода продукта реакции от теоритически возможного.
Химия
Из 390 г. бензола в две стадии было получено 410 г. фенола. определить массовую долю выхода продукта реакции от теоритически возможного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
количество вещества бензола (C6H6): 390 / 78 = 5 моль фенола (C6H5OH): 410 / 94 = 4,362 моль выход: 4,362моль / 5моль х100% = 87,24%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Тысячу лет назад люди научились делать изделия из глины. Скажите пожалуйста верное это утверждение или нет?
Биология