Из 390 г. бензола в две стадии было получено 410 г. фенола. определить массовую долю выхода продукта реакции от теоритически возможного.

Химия
Из 390 г. бензола в две стадии было получено 410 г. фенола. определить массовую долю выхода продукта реакции от теоритически возможного.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
количество вещества бензола (C6H6): 390 / 78 = 5 моль фенола (C6H5OH): 410 / 94 = 4,362 моль выход: 4,362моль / 5моль х100% = 87,24%
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