Тысячу лет назад люди научились делать изделия из глины. Скажите пожалуйста верное это утверждение или нет?
История
Тысячу лет назад люди научились делать изделия из глины. Скажите пожалуйста верное это утверждение или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вообще учёные говорят, что фигурки из глины люди начали делать более 20 тысяч лет назад, поэтому это утвержденее не верное)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Спортсмен проехал 6 километров, когда заметил, что потерял свой номер. Он вернулся на 2 километра назад, а затем поехал к финишу. Сколько километро...