Тысячу лет назад люди научились делать изделия из глины. Скажите пожалуйста верное это утверждение или нет?

История
Тысячу лет назад люди научились делать изделия из глины. Скажите пожалуйста верное это утверждение или нет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вообще учёные говорят, что фигурки из глины люди начали делать более 20 тысяч лет назад, поэтому это утвержденее не верное)
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