Яку будову має яйцеклітина?

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Яйцеклітина складається із цитоплазми,яка обмежована мембраною.На поверхні мембрани є оболонки,які виконують захисні функції і є джерелом води,а також поживними речовинами для майбутнього зародка.В цитоплазмі знаходиться ядро,а в ньому розміщені ядерця.На відміну від сперматозоїда, яйцеклітина має більші розміри за рахунок наявності запасу поживних речовин.А також вона нерухома.