Средний вес одиннадцати коробок 17 килограммов. После того, как одну коробку унесли, средний вес оставшихся коробок составил 15 килограммов. Каков вес унесенной коробки? Ответ записать в килограммах.

Математика

Средний вес одиннадцати коробок 17 килограммов. После того, как одну коробку унесли, средний вес оставшихся коробок составил 15 килограммов. Каков вес унесенной коробки? Ответ записать в килограммах.

Автор: Гость