Средний вес одиннадцати коробок 17 килограммов. После того, как одну коробку унесли, средний вес оставшихся коробок составил 15 килограммов. Каков вес унесенной коробки? Ответ записать в килограммах.
Математика
Средний вес одиннадцати коробок 17 килограммов. После того, как одну коробку унесли, средний вес оставшихся коробок составил 15 килограммов. Каков вес унесенной коробки? Ответ записать в килограммах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем (а1-а11)/11=17 кг - средний вес одинадцати коробок, кг (а1-а10)/10=15 кг - средний вес десяти коробок, кг тогда (а1-а11)=11*17=187кг - вес одинадцати коробок (а1-а10)=10*15=150кг - вес десяти коробок а11=(а1-а11)-(а1-а10)=187-150=37 кг - вес унесенной коробки
Гость:
2 килограмма - вес одной коробки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Два шара массами m1 = 100 г и m2 = 200г движутся навстречу друг другу. С какой скоростью будут двигаться эти шары и в какую сторону, если после уда...
Математика
из бассейна объёмом 96 куб .м. насосом выкачали воду за 3 ч. Сколько литров воды выкачали насосом ? Какой объём воды выкачивают этим насосом за 1 ч?
Литература
Математика
Машина сначала проехала 30 мин. со скоростью 90 км\ч., а затем 1 ч. 30 мин. со скоростью 80км\ч. Какое расстояние проехала машина