Машина сначала проехала 30 мин. со скоростью 90 км\ч., а затем 1 ч. 30 мин. со скоростью 80км\ч. Какое расстояние проехала машина

Математика

Машина сначала проехала 30 мин. со скоростью 90 км\ч., а затем 1 ч. 30 мин. со скоростью 80км\ч. Какое расстояние проехала машина

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