Машина сначала проехала 30 мин. со скоростью 90 км\ч., а затем 1 ч. 30 мин. со скоростью 80км\ч. Какое расстояние проехала машина
Математика
Машина сначала проехала 30 мин. со скоростью 90 км\ч., а затем 1 ч. 30 мин. со скоростью 80км\ч. Какое расстояние проехала машина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
машина проехала расстояние 1:2(90)+3:2(80)=45км+120км=165км
Гость:
30мин=0.5 часа, 1ч30мин=1.5 часа, значит: 1)90*0.5=45км-проехала за 30 мин. 2)80*1.5=120км-проехала за 1ч30мин. 3)45+120=165км-проехала за 2 часа.
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