Найдите 10 предложений с прямым и косвенным дополнением из повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка"
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Найдите 10 предложений с прямым и косвенным дополнением из повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вдруг закричали в толпе, что сударь ожидает пленных. Мария Ивановна просила меня спасти её. Оба тогда мы болтали пустое.
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