отвоевать - разобрать по составу опуститься - разобрать по составу живописно - разобрать по составу

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отвоевать - разобрать по составу опуститься - разобрать по составу живописно - разобрать по составу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отвоевать: "от" - приставка, "воев" -  корень, "ат" - суффикс Опустится-  "о"- приставка, "пуст" корень, "ит" суффикс , "ся" - суффикс. Живописно - корни "жив" и "пис", суффиксы "н" и "о" , и буква "о" между корнями разделительная буква
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