отвоевать - разобрать по составу опуститься - разобрать по составу живописно - разобрать по составу

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Отвоевать: "от" - приставка, "воев" - корень, "ат" - суффикс Опустится- "о"- приставка, "пуст" корень, "ит" суффикс , "ся" - суффикс. Живописно - корни "жив" и "пис", суффиксы "н" и "о" , и буква "о" между корнями разделительная буква