Три ученика решали задачу: " Автобус проходит расстояние от города до села за 1,8 ч, а легковая автомашина - за 0,8 ч. Найдите скорость автобуса, если известно, что она меньше скорости легковой автомашины на 50км/ч"Ученики сос...
Математика
Три ученика решали задачу: " Автобус проходит расстояние от города до села за 1,8 ч, а легковая автомашина - за 0,8 ч. Найдите скорость автобуса, если известно, что она меньше скорости легковой автомашины на 50км/ч"Ученики состовляли разные уравнения:1) 1,8х = 0,8(х+50)2) 0,8(х-50)=1,8х3)1,8(х+50)=0,8хКто из учеников оказался прав?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
время автобуса -1,8 ч; лег.машины-0,8ч; скорость авт.на 50км/ч меньше лег.машины или скорость лег.машины на 50 км/ч больше автобуса; растояние -одинаковое; растояние =скорость*время пусть х скор. автобуса, растояние автобуса равно 1,8х растояние лег. машины 0,8(х+50),составим уравнение 1,8х=0,8(х+50) Первый ученикоказался прав
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