Три ученика решали задачу: " Автобус проходит расстояние от города до села за 1,8 ч, а легковая автомашина - за 0,8 ч. Найдите скорость автобуса, если известно, что она меньше скорости легковой автомашины на 50км/ч"Ученики сос...

Математика

Три ученика решали задачу: " Автобус проходит расстояние от города до села за 1,8 ч, а легковая автомашина - за 0,8 ч. Найдите скорость автобуса, если известно, что она меньше скорости легковой автомашины на 50км/ч"Ученики состовляли разные уравнения:1) 1,8х = 0,8(х+50)2) 0,8(х-50)=1,8х3)1,8(х+50)=0,8хКто из учеников оказался прав?

Автор: Гость