Рассчитайте массу воды,полученной при сгорании в кислороде водорода количеством вещества 0,6 моль. Уравнение химической реакции: 2Н2 + О2= 2Н2О
Химия
Рассчитайте массу воды,полученной при сгорании в кислороде водорода количеством вещества 0,6 моль. Уравнение химической реакции: 2Н2 + О2= 2Н2О
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H2 + O2 = 2H2O По уравнению n(H2O) = n(H2) = 0,6 моль m(H2O) = n(H2O)*M(H2O) = 0,6*18 = 10,8 г.
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