Напишите уравнения реакций,характерезующих свойства разбавленной серной кислоты как электролита.

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Диссоциация в две ступени H2SO4=H(+)+HSO4(-) HSO4=H(+)+SO4(2-) взаимодествие с металлами,стоящими до Н 2Na+H2SO4=Na2SO4+H2 взаимодействие с основными оксидами CaO+H2SO4=CaSO4+H2O взаимодействие с основаниями (нейтрализация 2NaoH+H2SO4=NA2SO4+2H2O) Ba(OH)2+H2SO4=BASO4+H2O с солями(если газ или осадок) BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl