из 30 деталей конструктора Саша собрал грузовик,и у него еще осталось 70 деталей.Что узнаешь,выполнив действия:30+70,70-30?
Математика
из 30 деталей конструктора Саша собрал грузовик,и у него еще осталось 70 деталей.Что узнаешь,выполнив действия:30+70,70-30?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сколько деталей у Саши? 30+70 = 100 2. На сколько больше деталей конструктора осталось, чем Саша использовал для грузовиков? 70-30=40
Гость:
если ми решим 30+70=100 то ми узнаем скоко было деталей у Саши до того как он собрал грузовик если ми решим 70-30=40 то ми узнаем скоко останеться деталей у Саши после того как он соберет еще один грузовик
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