В трехкомнатной квартире площадь первой комнаты равна 20 м2, а площадь второй - на 4 м2 меньше, чем первой. Площадь этих двух комнат на 17 м2 больше площади третьей комнаты. Чему равна площадь третьей комнаты?

Математика

В трехкомнатной квартире площадь первой комнаты равна 20 м2, а площадь второй - на 4 м2 меньше, чем первой. Площадь этих двух комнат на 17 м2 больше площади третьей комнаты. Чему равна площадь третьей комнаты?

Автор: Гость