В трехкомнатной квартире площадь первой комнаты равна 20 м2, а площадь второй - на 4 м2 меньше, чем первой. Площадь этих двух комнат на 17 м2 больше площади третьей комнаты. Чему равна площадь третьей комнаты?
Математика
В трехкомнатной квартире площадь первой комнаты равна 20 м2, а площадь второй - на 4 м2 меньше, чем первой. Площадь этих двух комнат на 17 м2 больше площади третьей комнаты. Чему равна площадь третьей комнаты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вторая комната:20-4=16 площадь третьей: 16+20-17=19
Гость:
1. Какова площадь второй комнаты? 20-4=16 м2 2. Какова площадь 2 комнат? 20+16=36 м2 3. какова площадь 3 комнаты? 36-17=19 м2
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