Напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 50. Сколько валентных электронов имеет этот атом?
Химия
Напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 50. Сколько валентных электронов имеет этот атом?
Ответ(ы) на вопрос:
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Sn+50 )2 )8 )18)18)4 1s²2s²2p⁶3s²3p¹⁰4s²4p⁶4d¹⁰5s²5p₂ ; валентность 2 или 4(возбужденное состояние)
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