Вычислите моярную массу кристаллической соли NA2CO3x10H20 Чему ровнамассовая доля воды в кристаличесской соде ,если можно с дано
Химия
Вычислите моярную массу кристаллической соли NA2CO3x10H20 Чему ровнамассовая доля воды в кристаличесской соде ,если можно с дано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Na2CO3*10H2O Найти Мr (Na2CO3*10H2O) Решение: Молярная масса численно равна молекулярной: Мr (Na2CO3*10H2O)= 2*23+12+3*16+10*(2*1+16)=46+12+48+180=286 г/моль Массовая доля - это сколько граммов молкул воды в 100 граммах кристаллогидрата. 286 г/моль кристаллогидрат - 100% 180 г/моль воды - х% х=180*100/286=62,94% ~ 63%
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