Вычислите моярную массу  кристаллической соли NA2CO3x10H20 Чему ровнамассовая доля воды в кристаличесской  соде ,если можно с дано

Химия
Вычислите моярную массу  кристаллической соли NA2CO3x10H20 Чему ровнамассовая доля воды в кристаличесской  соде ,если можно с дано
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Na2CO3*10H2O   Найти Мr (Na2CO3*10H2O)    Решение: Молярная масса численно равна молекулярной:  Мr (Na2CO3*10H2O)= 2*23+12+3*16+10*(2*1+16)=46+12+48+180=286 г/моль   Массовая доля - это сколько граммов молкул воды в 100 граммах кристаллогидрата. 286 г/моль  кристаллогидрат   -  100% 180 г/моль воды                       - х%    х=180*100/286=62,94% ~ 63% 
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