Вычислите моярную массу кристаллической соли NA2CO3x10H20 Чему ровнамассовая доля воды в кристаличесской соде ,если можно с дано

Химия

Вычислите моярную массу кристаллической соли NA2CO3x10H20 Чему ровнамассовая доля воды в кристаличесской соде ,если можно с дано

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