с помощью характерных реакций установите, является выданная вам сам сульфатов, йодидом или хлоридом. напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном и ионном видах.
Химия
с помощью характерных реакций установите, является выданная вам сам сульфатов, йодидом или хлоридом. напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном и ионном видах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2SO4+BaCl2=BaSO4+2NaCl BaSO4=белый кристаллический осадок. SO4^2- + Ba^2+ =BaSO4 NaJ+AgNO3=AgJ+NaNO3 AgJ-осадок желтого цвета. Ag^+ + J^-=AgJ NaCl+AgNO3=AgCl+NaNO3 AgCl-белый творожистый осадок. Ag^+ + Cl^- =AgCl
Гость:
[latex]K_2SO_4+Ba(NO_3)_2=BaSO_4\downarrow +2KNO_3[/latex] [latex]Ba^{2+}+SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow[/latex] белый [latex]I^-[/latex]+крахмал- синий раствор [latex]NaCl+AgNO_3=AgCl\downarrow +NaNO_3[/latex] [latex]Ag^++Cl^-=AgCl\downarrow[/latex] белый творожистый
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