с помощью характерных реакций установите, является выданная вам сам сульфатов, йодидом или хлоридом. напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном и ионном видах.

Химия

с помощью характерных реакций установите, является выданная вам сам сульфатов, йодидом или хлоридом. напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном и ионном видах.

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