Пристани А и В расположены на реке, скорость течения которой на этом участке равна 4 км/ч. Лодка проходит от А до В и обратно без остановок со средней скоростью 6 км/ч. найдите собственную скорость лодки
Алгебра
Пристани А и В расположены на реке, скорость течения которой на этом участке равна 4 км/ч. Лодка проходит от А до В и обратно без остановок со средней скоростью 6 км/ч. найдите собственную скорость лодки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х скорость лодки х + 3 скорость по течению х - 3 скорость против течения Vcp=2S/t 2S / S/(x + 3) + S/(x-3) = 6 tобщ=t1 + t2 t1=S/x+3 t2=S/x-3 4/(x+3) + 4/(x-3) = 1 ну и реши уравнение) и получишь ответ :)
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