с аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210км/ч. через 2 ч с этого же аэродрома вылетел самолёт, который через 3 ч после своего вылета перегнал вертолёт на 840 км. найдите скорость самолёта.

Математика

с аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210км/ч. через 2 ч с этого же аэродрома вылетел самолёт, который через 3 ч после своего вылета перегнал вертолёт на 840 км. найдите скорость самолёта.

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