с аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210км/ч. через 2 ч с этого же аэродрома вылетел самолёт, который через 3 ч после своего вылета перегнал вертолёт на 840 км. найдите скорость самолёта.

Математика
с аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210км/ч. через 2 ч с этого же аэродрома вылетел самолёт, который через 3 ч после своего вылета перегнал вертолёт на 840 км. найдите скорость самолёта.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 + 3 = 5 часов время полёта вертолёта 2) 210 х 5 = 1050 км пролетел вертолёт 3) 1050+840 = 1890 км пролетел за 3 часа самолёт 4) 1890 : 3 = 630 км/ч скорость самолёта
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