Диагонали трапеции АВСД (ВС и АД-основания) пересекаются в точке О, АД=12см, ВС=4см. Найдите площадь треугольника ВОС,если площадь АОД=45см^2

Геометрия

Диагонали трапеции АВСД (ВС и АД-основания) пересекаются в точке О, АД=12см, ВС=4см. Найдите площадь треугольника ВОС,если площадь АОД=45см^2

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