Диагонали трапеции АВСД (ВС и АД-основания) пересекаются в точке О, АД=12см, ВС=4см. Найдите площадь треугольника ВОС,если площадь АОД=45см^2

Геометрия
Диагонали трапеции АВСД (ВС и АД-основания) пересекаются в точке О, АД=12см, ВС=4см. Найдите площадь треугольника ВОС,если площадь АОД=45см^2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔАОD~ΔВОС Aaod/Aboc=AD²/ВС²=sqrt(81)=9 45/Aboc=144/16 Aboc=45*16/144=5 cm²
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