в первом мешке 50целых три восьмых кг. муки.это на 4целых одну восьмую кг.больше,чем во втором мешке. Из первого мешка отсыпали 12целых пять восьмых кг., а из второго мешка отсыпали 7кг. В каком мешке осталось муки больше и на ...
Математика
в первом мешке 50целых три восьмых кг. муки.это на 4целых одну восьмую кг.больше,чем во втором мешке. Из первого мешка отсыпали 12целых пять восьмых кг., а из второго мешка отсыпали 7кг. В каком мешке осталось муки больше и на сколько? Сколько муки осталось в двух мешках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сколько муки во втором мешке [latex]50\frac{3}{8} - 4 \frac{1}{8} = 46 \frac{2}{8}[/latex] 2) сколько муки осталось в первом мешке [latex]50\frac{3}{8} - 12\frac{5}{8} = 37\frac{6}{8}[/latex] 3) сколько муки осталось во втором мешке [latex]46 \frac{2}{8} - 7 = 39 \frac{2}{8} [/latex] 4) сравним - во втором мешке осталось больше [latex]39 \frac{2}{8} > 37 \frac{6}{8} [/latex] на [latex]1 \frac{4}{8}[/latex] кг 5) сколько муки осталось в двух мешкаx [latex]39 \frac{2}{8} + 37 \frac{6}{8} = 77[/latex] кг
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