в первом мешке 50целых три восьмых кг. муки.это на 4целых одну восьмую кг.больше,чем во втором мешке. Из первого мешка отсыпали 12целых пять восьмых кг., а из второго мешка отсыпали 7кг. В каком мешке осталось муки больше и на ...

Математика

в первом мешке 50целых три восьмых кг. муки.это на 4целых одну восьмую кг.больше,чем во втором мешке. Из первого мешка отсыпали 12целых пять восьмых кг., а из второго мешка отсыпали 7кг. В каком мешке осталось муки больше и на сколько? Сколько муки осталось в двух мешках?

Автор: Гость