Катер плывёт по течению реки со скоростью 24 км\ч. Скорость течения - 2 км\ч. С какой скоростью он будет плыть на обратном пути?

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24км/ч -------------- скорость катера плывущего по течению. Когда он плывёт по тчению, его скорость увеличивается на 2, так как скорость течния реки равна 2км/ч.=>24-2=22км/ч ---------- Собственная скорость лодки. На обратном пути он будет плыть против течения, значит сопротивление равно скорости реки.=> 22-2=20 км/ч --------------- скорость, с которой будет плыть катер на обратном пути.