Катер плывёт по течению реки со скоростью 24 км\ч. Скорость течения - 2 км\ч. С какой скоростью он будет плыть на обратном пути?
Математика
Катер плывёт по течению реки со скоростью 24 км\ч. Скорость течения - 2 км\ч. С какой скоростью он будет плыть на обратном пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24 - 2 = 22 км/ч собственная скорость катера На обратном пупи катер будет идти против течения значит, 2) 22- 2 = 20 км/ч скорость катера на обратном пути.
Гость:
24км/ч -------------- скорость катера плывущего по течению. Когда он плывёт по тчению, его скорость увеличивается на 2, так как скорость течния реки равна 2км/ч.=>24-2=22км/ч ---------- Собственная скорость лодки. На обратном пути он будет плыть против течения, значит сопротивление равно скорости реки.=> 22-2=20 км/ч --------------- скорость, с которой будет плыть катер на обратном пути.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Знайти об єм повітря необхідній для спалювання суміші яка складається з 5л етилену й 7л ацетилену (Н.У)
Химия
Рассчитайте количество всех веществ, участвующих в реакции: 4P+5O2=2P2O5 , если прореагировало 310 г фосфора.
Химия
какие из перечисленных явлений представляют собой физические,но при этом используемые в химии? -кристаллизация? -коррозия? -дистиляция?
Литература