Катер плывёт по течению реки со скоростью 24 км\ч. Скорость течения - 2 км\ч. С какой скоростью он будет плыть на обратном пути?

Математика
Катер плывёт по течению реки со скоростью 24 км\ч. Скорость течения - 2 км\ч. С какой скоростью он будет плыть на обратном пути?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24 - 2 = 22 км/ч собственная скорость катера На обратном пупи катер будет идти против течения значит, 2) 22- 2 = 20 км/ч скорость катера на обратном пути.
Гость:
24км/ч -------------- скорость катера плывущего по течению.  Когда он плывёт по тчению, его скорость увеличивается на 2, так как скорость течния реки равна 2км/ч.=>24-2=22км/ч ---------- Собственная скорость лодки. На обратном пути он будет плыть  против течения, значит сопротивление равно скорости реки.=> 22-2=20 км/ч --------------- скорость, с которой будет плыть катер на обратном пути. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Знайти об єм повітря необхідній для спалювання суміші яка складається з 5л етилену й 7л ацетилену (Н.У)
Ответить
Химия
Рассчитайте количество всех веществ, участвующих в реакции: 4P+5O2=2P2O5 , если прореагировало 310 г фосфора.
Ответить
Химия
какие из перечисленных явлений представляют собой физические,но при этом используемые в химии? -кристаллизация? -коррозия? -дистиляция?
Ответить
Литература
написать биографию Лены Икониной  
Ответить
Математика
Электричка за три часа проехала 145км.Сколько километров она проезжала за каждый из этих часов,если за первые два часа она проехала 98км,а за трети...
Ответить