какие из перечисленных явлений представляют собой физические,но при этом используемые в химии? -кристаллизация? -коррозия? -дистиляция?

Химия

какие из перечисленных явлений представляют собой физические,но при этом используемые в химии? -кристаллизация? -коррозия? -дистиляция?

Автор: Гость