какие из перечисленных явлений представляют собой физические,но при этом используемые в химии? -кристаллизация? -коррозия? -дистиляция?

Химия
какие из перечисленных явлений представляют собой физические,но при этом используемые в химии? -кристаллизация? -коррозия? -дистиляция?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кристаллизация и дистиляция, а коррозия - это хим. явление
Гость:
-кристаллизация-физическое -коррозия-хим -дистиляция-физич.
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