здоровые дети - здоровая нация. здоровый ребёнок - .. продолжить

География
здоровые дети - здоровая нация. здоровый ребёнок - .. продолжить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
здоровое   поколение))) 
Гость:
здоровая нация добросовестное правительство                   заботлвые родители
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