Площадь прямоугольного треугольника равна 180 см в квадрате. Найдите катеты этого треугольника учитывая что они отличаются на 31 см

Математика

Площадь прямоугольного треугольника равна 180 см в квадрате. Найдите катеты этого треугольника учитывая что они отличаются на 31 см

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