Площадь прямоугольного треугольника равна 180 см в квадрате. Найдите катеты этого треугольника учитывая что они отличаются на 31 см

Математика
Площадь прямоугольного треугольника равна 180 см в квадрате. Найдите катеты этого треугольника учитывая что они отличаются на 31 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь прямоугольного треугольника = 1/2 произведения его катетов. 180=1/2ав*ас ав*ас=180*2 ав*ас= 360 ав=40  ас=9 
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