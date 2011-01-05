h(t)=1+11t-5t квадрат. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 3 метров?

Гость: Гость:

3=1+11t-5t 6t=2 t=2/6 t=1/3 (c) по этим данным так) но обыкновенно в таких задачах уравнения являются квадратными если квадрат,то 3=1+11t-5t^2 5t^2-11t+2=0 D=121-40=81>0 x1=11+9/5*2=20/10=2 x2=11-9/5*2=2/10=0.2 в этот промежуток времени мяч находился выше трех метров. чтоб узмнать его из большего вычитаем еньшее) 2-0,2=1,8 (с)