h(t)=1+11t-5t квадрат. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 3 метров?
Алгебра
h(t)=1+11t-5t квадрат. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 3 метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3=1+11t-5t 6t=2 t=2/6 t=1/3 (c) по этим данным так) но обыкновенно в таких задачах уравнения являются квадратными если квадрат,то 3=1+11t-5t^2 5t^2-11t+2=0 D=121-40=81>0 x1=11+9/5*2=20/10=2 x2=11-9/5*2=2/10=0.2 в этот промежуток времени мяч находился выше трех метров. чтоб узмнать его из большего вычитаем еньшее) 2-0,2=1,8 (с)
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