Написати 4 приклади загадок (із відгадками) із синонімічними рядами. Наприклад: Шаталося, моталося, під припічком сховалося (віник).
Қазақ тiлi
Написати 4 приклади загадок (із відгадками) із синонімічними рядами. Наприклад: Шаталося, моталося, під припічком сховалося (віник).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По доріжці ходимо, Не руками снувалося, по лісочку бродимо. не рукками і ткалося, По травичці тупаєм, десь далеко вродилося, у спортзалі гупаєм. у куточку вмостилося. (Ноги). Сидить злодій тихо-тихо, Комусь буде лихо-лихо. (Павук і павутиння). Летить коник,басує, Висить, теліпається, Полем,-долом пустує. всяк за нього хапається. Ніхто його не впіймає. (Рушник). і ніхто не загнуздає. (Вітер).
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