Написати 4 приклади загадок (із відгадками) із синонімічними рядами. Наприклад: Шаталося, моталося, під припічком сховалося (віник).

Гость: Гость:

По доріжці ходимо, Не руками снувалося, по лісочку бродимо. не рукками і ткалося, По травичці тупаєм, десь далеко вродилося, у спортзалі гупаєм. у куточку вмостилося. (Ноги). Сидить злодій тихо-тихо, Комусь буде лихо-лихо. (Павук і павутиння). Летить коник,басує, Висить, теліпається, Полем,-долом пустує. всяк за нього хапається. Ніхто його не впіймає. (Рушник). і ніхто не загнуздає. (Вітер).