Написати 4 приклади загадок (із відгадками) із синонімічними рядами. Наприклад: Шаталося, моталося, під припічком сховалося (віник).

Қазақ тiлi
Написати 4 приклади загадок (із відгадками) із синонімічними рядами. Наприклад: Шаталося, моталося, під припічком сховалося (віник).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По доріжці ходимо,                   Не руками снувалося, по лісочку бродимо.                  не рукками і ткалося, По травичці тупаєм,                   десь далеко вродилося, у спортзалі гупаєм.                    у куточку вмостилося.                       (Ноги).                   Сидить злодій тихо-тихо,                                                     Комусь буде лихо-лихо.                                                                                                (Павук і павутиння).   Летить коник,басує,                 Висить, теліпається,   Полем,-долом пустує.              всяк за нього хапається.   Ніхто його не впіймає.                                      (Рушник).   і ніхто не загнуздає.                         (Вітер).
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