сосуд имеющий форму куба с ребром 8 дм на 40% наполнен водой.сколько литров воды в сосуде?

Математика

сосуд имеющий форму куба с ребром 8 дм на 40% наполнен водой.сколько литров воды в сосуде?

Автор: Гость