сосуд имеющий форму куба с ребром 8 дм на 40% наполнен водой.сколько литров воды в сосуде?
Математика
сосуд имеющий форму куба с ребром 8 дм на 40% наполнен водой.сколько литров воды в сосуде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=H^3 V=512 100%=512дм^3 40%= 204.8дм^3 1 литр= 1 дм^3 Ответ: 204,8 литров воды в сосуде
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
При скрещивании серого петуха с серой курицей за сезон были получены цыплята: серого, белого, черного цветов. Проанализировать соотношение особей в...
Экономика
Задание с кратким ответом. В текстовом режиме экран монитора обычно разбивается на 25 строк по 80 символов в строке. Определите объем текстовой инф...
Химия
Помогите пожалуйста с задачей по химии. Благодарю заранее. Объем сероводорода H2S равен 2,24л. Выполните все возможные вычисления по формуле.
Математика
Основанием пирамиды служит прямоугольник, одна боковая грань перпендикулярна плоскости основания, а три другие наклонены к плоскости основания под ...