Основанием пирамиды служит прямоугольник, одна боковая грань перпендикулярна плоскости основания, а три другие наклонены к плоскости основания под углом 30 градусов. высота пирамиды равна 5. найдите объем пирамиды.

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Объем V=⅓S*h, s - площадь основания, h - высота (в данном случае 5) Так как высота перпендикулярна основанию, то смежные грани пирамиды - прямоугольные треугольники, а стороны основания пирамиды являются катетами этих треугольнков. Учитывая углы наклона, можно легко по формуле тангенсов найти катеты, тем самым и стороны основания, кстати эти стороны равны, т.е. основание - это квадрат. Пусть сторона будет х, тогда 5/х = tan 30° или х = 15 / √3 = 5√3 Площадь S = (5√3)²=75 Объем V=⅓*75*5=125