Написать 5 пар чисел a и b чтобы НОК (a b)=a
Математика
Написать 5 пар чисел a и b чтобы НОК (a b)=a
Ответ(ы) на вопрос:
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НОК (2;4)=2 НОК (3,9) =3 НОК (4,8)=4 НОК (5;10) =5 НОК (6,12) =6
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